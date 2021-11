Creo que es el mejor partido que he jugado hasta ahora aquí en Guadalajara , dijo Muguruza tras la victoria. “Fue muy duro enfrentar a otra española en semifinales. Nunca habíamos chocado antes.

En una muestra de determinación y control sobre su saque, Muguruza, ex número uno del mundo, impuso rápidamente su experiencia y jerarquía sobre Badosa –cuatro años menor–, quien muy pronto evidenció el nerviosismo.

Hoy vine de menos a más, yo creo que todo el torneo. Claramente he dominado todo el partido, no como en otros que sólo lo hice por lapsos. Estoy contenta porque fue una batalla mental y de presión con Paula , anotó Muguruza, quien a sus 28 años se convirtió en la segunda tenista ibérica en alcanzar el duelo decisivo del WTA Finals. La primera fue Arantxa Sánchez Vicario en 1993.

Acerca de la final, afirmó que le daba igual si juega con Sakkari, ante quien sería un partido agresivo , o Kptaveit, pues ante ambas ha perdido y ganado. Lo cierto es que estoy en la final ; festejó.

Por su lado, Badosa reconoció que se sintió desorientada. Realmente no sé qué pasó. Yo no jugué el partido que esperaba y ella estuvo bien en los momentos importantes. Estuve probando algunos tiros y lo que tuve que hacer no lo hice , dijo.

En la primera semifinal de dobles, las checas Barbora Krejcikova y Katerina Siniakova doblegaron 3-6, 6-3 y 10-6 a la dupla conformada por la estadunidense Nicole Melichar-Martinez y la holandesa Demi Schuurs, y esperan a las ganadoras del duelo entre las japonesas Shuko Aoyama y Ena Shibahara, frente a la taipeiana Hsieh Su-Wei y la belga Elise Mertens.