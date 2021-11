Carlos Paul

Periódico La Jornada

Martes 16 de noviembre de 2021, p. 4

Amalgamar el arte con el duelo que ocasiona la pérdida de un ser querido a causa del Covid-19 articula el proyecto Cartas sonoras para cuerpos celestes, coordinado por Isabel Toledo, Aristeo Mora de Anda y Mariana Gándara, cuya presentación virtual se realizó en el contexto del simposio The Future is Unwritten Healing Arts (El futuro son artes curativas no escritas), organizado por el Museo Metropolitano de Arte (Met) de Nueva York y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Transmitido este domingo en el canal de YouTube del Met, el programa cultural reunió mesas de reflexión, así como múltiples propuestas creativas internacionales, las cuales se concibieron en los momentos más críticos de la pandemia como una alternativa artística sensible y terapéutica en beneficio de la salud de la población.

Auspiciado por la cátedra extraordinaria Ingmar Bergman en cine y teatro, Cartas sonoras para cuerpos celestes se presentó originalmente en el Memorial de víctimas Covid-19, como parte de El Aleph Festival de Arte y Ciencia, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en 2020 y 2021.

Durante la inauguración del simposio, el director de la OMS, el biólogo Tedros Adhanom Ghebreyesus; el director del Met, Max Hollein, y la directora de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, Audrey Azoulay, se refirieron a la importancia del arte para la salud, y a escala social, económica, física y mental, así como a las prácticas artísticas que se llevan a cabo en distintas partes del mundo con esa finalidad.

Llamado de atención

En la inauguración, los representantes de dichas instituciones internacionales destacaron la manera en que la pandemia hizo patente la relevancia de las prácticas artísticas, labor que por su singularidad, dijeron, no puede hacer la ciencia, la medicina, la biología ni la historia.

Mariana Gándara, coordinadora de la cátedra extraordinaria Ingmar Bergman en cine y teatro de la UNAM, refirió en charla con La Jornada que dicho simposio es un llamado de atención internacional con el que se confirma que las artes son una herramienta clave para la salud, cuyo impacto es tangible y concreto .

Cartas sonoras… es una propuesta que se desprendió de una serie de conferencias y talleres organizada por la cátedra Bergman, que impartieron Nisha Sajnani y Christopher Bailey, dirigidos a creadores y docentes teatrales de todo el país, para hacer frente de forma sensible y artística a la pandemia, explicó Gándara.

En nuestro país, de manera admirable se encuentran creadores y compañías que dedican su práctica artística a hacer frente a temas como los desaparecidos, los feminicidios, la migración forzada, la vulnerabilidad de los cuerpos transgénero y la desigualdad económica o de género, entre otros.

La idea de la iniciativa fue amalgamar las posibilidades de lo artístico con los procesos de duelo durante el complejo periodo de la pandemia, uniendo las voces de quienes perdieron a sus seres queridos, con el propósito de tejer un relato colectivo de despedida.