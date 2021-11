Mónica Mateos-Vega

Periódico La Jornada

Martes 16 de noviembre de 2021, p. 3

Hablar de lo indígena cuando las familias y las nuevas generaciones han pasado por un proceso de blanqueamiento es muy complejo porque México es un país mestizo; “es decir, ¿qué se requiere para ser llamado ‘artista indígena’?”, se pregunta la fotógrafa de origen maya Patricia Martín (Mérida, 1972).

Es una de las ideas sobre las que reflexiona la obra de la artista, quien, si bien ha participado en encuentros dedicados a presentar el trabajo de creadores originarios de varias etnias de América, considera que el arte contemporáneo debe ser reconocido por su valor estético, sin que la etiqueta indígena repercuta en esa valoración.

Sin embargo, añade en entrevista con La Jornada, la legitimación del arte contemporáneo “tiene mucho que ver con esa mirada sofisticada y culta del curador, o de una institución, llámese galería o museo.

Si un curador dice que un huipil es arte contemporáneo, el artesano se vuelve artista. El curador es el que tiene la sartén por el mango; sin quitar valor a esas personas que han visto mucho y pueden observar con rayos X el trasfondo de lo que hay en la cabeza de un creador, también tienen un papel muy peligroso, porque convierten en vacas sagradas a quienes no lo merecen.

La fotógrafa fue discípula de Mariana Yampolsky (1925-2002), y reitera que su obra no cae en el costumbrismo, “va más allá, porque el mestizaje también ha sido de vida, de ideas, de posibilidades, es lo que nos ha hecho poder ver las dos partes que conforman nuestra identidad.

“En otros países me ven como indígena, pero aquí en mi país no, porque no hablo maya. En Mérida, el proceso de ‘acatrinamiento’ implicó para muchas generaciones que se les prohibiera hablar maya, y con ello no solamente se perdió una manera de comunicarse en un idioma, sino una forma de mirar las cosas, porque una lengua abarca toda una cultura. Perdimos la posibilidad de conocer, por ejemplo, el trabajo de mi abuelo, de mi bisabuelo, o lo que hacía la abuela en cada fecha ritual.

“Curiosamente, en la actualidad en Estados Unidos hay un florecimiento de las lenguas originales porque el gabacho entiende el español, pero no el maya o el zapoteco o el ñañú, que se han vuelto una especie de código para comunicarse sin que los gringos entiendan.”

Estigmas institucionales

Ante ese contexto, la fotógrafa narra que participó en la primera Bienal Continental de Arte Indígena Contemporáneo de 2012 “para meter el dedo en la llaga y lanzar la pregunta: ¿a qué se refieren? ¿Quieren decir que consideran diferente al creador que habla purépecha del que sólo habla español, o al que se viste de catrín del que usa un huipil bordado? En la convocatoria me parecía que ya había una gran carga de discriminación, y no precisamente positiva, porque desde la institución se estaba estigmatizando.