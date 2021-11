Paula Carrizosa

Sábado 13 de noviembre de 2021

Santa María Tonantzintla, Pue., El Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (Inaoe) celebró una historia de 50 años de voluntades políticas, científicas y sociales, de logros, innovaciones y compromiso, así como de pruebas, errores y tropiezos en torno a la ciencia y la innovación tecnológica.

Desde la comunidad de Santa María Tonantzintla, ubicada a unos 40 minutos de la ciudad de Puebla, se entregó el doctorado honoris causa a la reconocida escritora y periodista Elena Poniatowska Amor, siempre ligada la historia del instituto al compartir su vida con Guillermo Haro, uno de los fundadores y directores de esta institución.

Me conmueve una barbaridad este reconocimiento en un lugar que amo profundamente , expresó al recibir la distinción de manos de María Elena Álvarez-Buylla, directora del Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología (Conacyt); del director del Inaoe, Edmundo Gutiérrez, y del secretario de Educación Pública de Puebla, Melitón Tapia.

¿Qué diría Guillermo Haro del reconocimiento? ¿O don Braulio Iriarte? ¿O don Luis Terrazas, quien subía a la cuesta todas las mañanas para observar las manchas del Sol? Diría que vivir en un mundo al revés es tan sorprendente , expuso Elena Poniatowska, sonriendo, quizá, detrás de su cubrebocas.

La también merecedora del Premio Cervantes de Literatura acotó que a 33 años de la muerte de Haro, ella sentía la misma desorientación: Me destantea que ustedes, hombres de ciencia, jóvenes, trabajadores de Tonantzintla, me envuelvan en el gran abrazo del mundo de la ciencia, al que sólo tengo acceso porque ustedes me abren los brazos, y supongo que lo hacen porque creían en Guillermo Haro, en su observación del cielo nocturno. Yo creo en el Inaoe y en sus antiguos y nuevos investigadores; me resulta tan indispensable como la presencia del Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, los dos guardianes del Inaoe, que nos comunican con el cielo .

Rememoró al astrónomo mexicano Guillermo Haro (1913-1988), su vida durante 45 años en el instituto y en Tonantzintla, y su forma de vivir para el cielo, que está aquí mismo en la Tierra, que también es el cielo, porque lo de arriba es lo de abajo .

De paso, la autora de Universo o nada: biografía del estrellero Guillermo Haro, destacó la forma en que en el instituto se unieron mentes brillantes y la aportación de las mujeres en la ciencia; no obstante, lamentó que, a pesar del crecimiento de investigadoras en materias como la astrofísica, las mujeres sólo representan 20 por ciento de investigadoras en la Universidad Nacional Autónoma de México.

Tuve acceso al mundo de la ciencia a través de un gran hombre, Guillermo Haro, y ahora ustedes, científicos del Inaoe, me premian cuando apenas sé que dos por dos son cuatro, y cuatro y dos son seis, y seis y dos son ocho, y ocho, 16. Guillermo repetía que los escritores y los poetas son unas divas: figuran como vedettes en los diarios de México; en cambio los científicos casi nunca aparecen , expuso para luego ser ovacionada.

María Elena Álvarez-Buylla reconoció que Elena Poniatowska es una autora que sabe transmitir afectos y conocimientos, algo que a veces los científicos no están capacitados para hacer. El Inaoe se honra con la presencia de Elena, una de las mujeres más importantes de México, con resonancia de las humanidades y la ciencia, que sabe engarzar y lograr un intercambio transformador. De Elena, siempre la calidez y la palabra oportuna y reflexiva que han descrito el México profundo y caleidoscópico , definió la funcionaria federal.

