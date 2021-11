Ap

Periódico La Jornada

Lunes 8 de noviembre de 2021, p. 5

Nápoles. No fue una gran jornada para el mexicano Hirving Lozano, quien entró al minuto 62 con el Nápoles, pero no pudo abonar y terminaron con empate en casa 1-1 ante el Hellas Verona. El visitante finalizó con nueve hombres porque los suplentes Daniel Bessa y Nikola Kalinić fueron expulsados en incidentes distintos y aún así arrebataron el punto a los locales, con quienes Chucky nunca pudo encontrar acomodo. Giovanni Simeone dio al Verona la ventaja a los 13 minutos, y cinco después Giovanni Di Lorenzo empató el partido. En el clásico de Milán el AC no pudo pasar del 1-1 ante el campeón vigente Inter, dejando escapar la oportunidad de quedar como único de la Serie A. Tocándole ser visitante en el estadio San Siro, el volante turco Hakan Calhanoglu convirtió un penal para el Inter a los 11 minutos y lo celebró efusivamente contra el club del cual se desvinculó en junio tras cuatro años. Apenas seis minutos después, el Milán niveló el marcador gracias a un autogol del zaguero neerlandés Stefan de Vrij.