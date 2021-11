Recordaron que no es la primera vez que ocurre un caso similar, pues Héctor Villegas Sandoval, ex consejero Jurídico del gobierno capitalino, y María Idalia Salgado, ex titular del Instituto de Verificación Administrativa, fueron cesados por trasladarse en un avión presuntamente propiedad de un particular.

En aquel momento, Villegas argumentó que fueron motivos personales los que lo orillaron a renunciar. En el caso de Salgado, fue la propia Sheinbaum quien solicitó su salida.

La mandataria local declaró que por ningún motivo debe haber conflicto de interés ni corrupción en el gobierno capitalino, pues, particularmente en su administración, existe un código de ética muy estricto.

Desde el sábado pasado que se dio a conocer la renuncia de Paola Félix Díaz, en redes sociales surgieron diversos cuestionamientos sobre el actuar de la ex funcionaria.

Usuarios opinaron que este fin de semana era crucial para la reactivación turística de la capital, por lo que afirmaron que Félix debía estar presente en el desarrollo de las actividades.

Criticaron también que fuera parte del grupo de pasajeros –entre ellos altos empresarios– que viajaron a bordo de un jet privado.