Es menester señalar que la gran mayoría había participado en encuentros regionales preparatorios, en los cuales se compartieron balances y diagnósticos en materias como la fiscal y la política, por mencionar algunos ejemplos, sobre la situación que hoy viven. En el encuentro se hizo evidente el desafiante escenario al que se enfrentan las OSC ante la indiferencia, el menosprecio y la marginación del actual gobierno, el cual no las ha considerado como parte de su proyecto.

No obstante, se considera que dichas medidas por sí mismas no generan políticas públicas integrales para reconstruir el tejido social, impulsar cambios estructurales y hacer exigibles y justiciables todos los derechos humanos. Que no alcanzan tampoco para que las miles de víctimas y sobrevivientes de violaciones a derechos humanos tengan verdad y justicia, ni para combatir a fondo las causas de la pobreza, la violencia generalizada, la migración, la discriminación, la violencia de género y el cambio climático.

En efecto, numerosas OSC trabajan en agendas que apuestan a la defensa y promoción de los derechos humanos, aunque se reconoce que hay otras que están al servicio de intereses neoliberales. Sin embargo, las OSC no comparten el discurso único, ni las prácticas corporativas y fiscales represivas de la relación con las organizaciones ciudadanas y académicas, que están ya cancelando espacios cívicos. Se consideran aliadas de este gobierno, pero aliadas conscientes, responsables, autónomas, críticas y propositivas. Y pese a todo, diversas OSC siguen empeñadas en alcanzar un estado de derecho que revierta el centralismo, la exclusión de actores no gubernamentales en la vida pública y la cancelación de espacios cívicos. Abogan así por un entorno propicio que articule sociedad civil y gobierno.

Por tanto, invitan al gobierno federal, así como a los estatales y municipales, a generar diálogos políticos que impliquen el reconocimiento mutuo entre gobierno y organizaciones, tomando en cuenta la historia, la experiencia y la voz de todos. De igual manera, impulsan acercamientos que se generen desde horizontes sociales y políticos comunes, dentro de una agenda compartida que permita a ciudadanía y gobierno enfrentar de común acuerdo al neoliberalismo y salir al paso a las causas de problemas estructurales, como la pobreza y la violencia, a través de la más amplia participación ciudadana en el diseño y operación de políticas públicas.