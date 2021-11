A

sí como hace dos semanas la Ciudad de México volvió a sentir lo que es estar en un espacio abierto escuchando música de pie, ya con menos riesgo de contagiarse de Covid-19, con una banda legendaria (Bauhaus, 23 y 24 de octubre), el semáforo verde capitalino y el avance en la vacunación permiten que estos conciertos sigan generando vínculos artísticos y sociales entre la chamaquiza hambrienta de fiesta, amistad, disipación y vibras eléctricas, sin dejar de cuidarse. Y qué placer que se trate de uno de los encuentros favoritos de los melómanos chilangos, el que siga inaugurando esta nueva etapa tras casi dos años de confinamiento: el cuarto Festival Hipnosis, luego de que en 2020 fuera pospuesto.

Afamado por su amor a la sicodelia y los sonidos lisérgicos tanto guitarrosos como sintéticos, este año conjunta más talento nacional que antes, con lo más selecto de las recientes generaciones de músicos ejecutantes de viajes cósmicos, además de algunos buenos invitados internacionales. Para tranquilidad de los asistentes, tendrá cupo limitado, se llevará a cabo en un amplio espacio abierto y dentro de la capital (iba a ser en Huixquilucan), siguiendo las medidas de sanidad oficiales.

Y aunque parte del Hipnosis 2021 empezó antier en fiesta previa y ayer con La Femme en Foro Indie Rocks, el programa fuerte será hoy. Como es usual, este festival privilegia la selectividad musical, antes que los nombres masivos, amén de que brinda gran respeto a proyectos mexicanos tanto recientes, como de antaño, además de ser equitativo en cuanto a género. Acá el elenco:

De México: 1. Los Dug Dug’s. Legendaria agrupación mexicana de garage y rock sicodélico, creada en 1963; con el gran Armando Nava al frente en guitarra y voz, recrearán el set que tocaron en el festival de Avándaro; imperdible. 2. Lorelle Meets the Obsolette. Banda tapatía que figura como una las mejores de este país hoy día; sus maravillosos sonidos expansivos hacen estallar conciencias (reseña Ruta Sonora: https://bit.ly/3mL6Nz9). 3. Diles que no me maten. Otra de las más destacadas propuestas locales, de sonido enigmático cual cuento de Juan Rulfo, pleno de ondas sonoras que se enredan entre sus poéticas letras. 4. Mengers. Chilangos ruidosos, hard-punketos de riffs trepidantes, sin ánimo maloso, sino existencial. 5. Mint Field. Dueto tijuanense favorito, de tonadas reverberantes, shoegazeras, con harto ritmo kraut. 6. Build a Vista: rock tranquilo y apacible, sin dejar de ser guitarrero. 7. ACTY (Amparo Carmen Teresa Yolanda), riffs saturados, noise rock, shoegaze cutre, desde Tepeji del Río. 8. Cardiel. Destellante dueto psych-fuzz-hard-punk, chico y chica, de fuerte alcance.