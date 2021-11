E

n octubre de 2021 culmina Hijos de hombres, novela de P. D. James. Quien haya visto la película del mismo nombre de Alfonso Cuarón (Children of Men, 2006) conoce lo fundamental de la historia, aunque la adaptación sea bastante libre y, entre otras cosas, cambie la fecha, empujándola a 2027 (el año también de Naranja mecánica, de Kubrick). La novela se publicó en 1992. Cuarón, quien admitió no haber leído la novela a propósito y trabajó sólo sobre los sucesivos tratamientos de guion, necesitaba fechar en un futuro creíble (apenas 1995 en la novela) el momento Omega, cuando la humanidad dejó de reproducirse en el mundo entero.

Una especie de inexplicable castigo divino hizo estériles a los hombres y, al parecer, infértiles a las mujeres. El relato comienza con la noticia de la muerte de Joseph Ricardo, la persona más joven del planeta, a los 25 años, dos meses y 12 días, en Buenos Aires. Theo, nuestro hombre, inicia su diario el primero de enero de 2021, en Londres. La aventura que lo aguarda será, y no, demasiado grande para él, pero en el libro primero, Omega, aún no lo sabe. En tramos y al final, la forma diario cede lugar al narrador omnisciente que no justifica su presencia.

Cuarón y los demás guionistas disimulan mejor que James el sentido religioso, cristiano y mesiánico del relato, pero pierden infinidad de detalles y digresiones importantes, como suele ocurrir en las películas hechas de novela.

El tema aquí es la extinción de la humanidad, una más entre los millones de especies que son y han sido sobre la Tierra. Con la conciencia de una culpa. Estábamos contaminando el planeta con nuestros cuerpos. Si nos reproducíamos menos, tanto mejor , se supuso al principio. Cuando se vio que no nacería nadie más, la gente comprendió que era el fin y se dirige lo mejor que puede al ocaso humano, que no del mundo. Los animales son vistos con envidia: heredarán la Tierra.