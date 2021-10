(AAB) : tenían que romper tabúes y lo logran y no le permiten torear a pie por una razón muy importante: es el machismo, es lo que se dijo; el que en México se considera un machismo popular era propio en todo el mundo: se da en España, en Francia, en Portugal, en África, en Oceanía, en Australia y en todas partes. No se permite a la mujer transformar el mundo de los toros si es nuestro mundo, propio de los hombres, es nuestro mundo privado, somos el sexo masculino el que rige ; sin embargo, la mujer lo rompe e interviene y arma una revolución y cambia muchos conceptos y esquemas; al romper un molde es difícil quebrar un esquema, pero lo logra, lo hace.

Ahora no son ni María Cobián, ni Conchita Cintrón las primeras que lo hacen, toreras ha habido muchas, con todo; infinidad. Lo han logrado hacer, lo han logrado romper con todo y las 50 mil limitaciones que en esos años existían; por lo que te estoy diciendo es un mundo muy masculino, era muy varonil, muy limitado. Pero no lo limites sólo en la cuestión taurina, encuadrado en todo lo que era el planteta entonces, encuádralo en lo profesional, en la educación, en lo familiar era otro. La mujer en la casa y el hombre en la calle. Hoy día esos esquemas han terminado. Si lo sigue haciendo la mujer es por gusto, pero no por obligación. Son cosas muy distintas y hay muchas mujeres que son casadas y trabajan, esto no puede verse mal, pero en aquellos años existía aquella limitante, ese conservadurismo –vamos a llamarle así–. Esto no quiere decir y no malinterpretes que para llegar a esto tengan que prostituirse. No, para nada, son dos mundos totalmente diferentes.

(AAB)

synapsisaab@gmail.com.mx