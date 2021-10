Ernesto Márquez

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Domingo 31 de octubre de 2021, p. 7

Tania Libertad clausura hoy el 49 Festival Internacional Cervantino de Guanajuato con el concierto Contigo aprendí, homenaje a Armando Manzanero, y se encuentra feliz por regresar a los escenarios de manera presencial tras largos meses de inactividad y resguardo por motivo de la pandemia.

Estar de nuevo con el público, sentir su presencia y llevarles este espectáculo con el que brindo homenaje a mi buen amigo Armando Manzanero es una gran emoción , nos dice de entrada la cantora quien recrea 20 temas del compositor yucateco en diversas arreglos musicales que incluyen ritmos afroperuanos, jazz, blues y bolero.

Este espectáculo me salió del alma. Está pensado con el corazón y en agradecimiento por todo lo que me dio en vida. Todo lo armé yo, desde la selección de canciones, los arreglos musicales, el guion escénico que incluye proyecciones visuales, textos de Carlos Monsiváis y Gabriel García Márquez; la conformación orquestal para el caso consistente en dos teclados, bajo, chelo, saxofones y cajón peruano, más dos artistas invitados: la soprano Joaquina Mertz y el compositor Juan Pablo Manzanero .

El concierto-homenaje inicia con la canción Te extraño porque realmente extraño a Manzanero , aseguró Tania. No pensé que pudiera extrañar tanto a alguien como a Armando, con quien pasé momentos muy importantes en mi vida. Con él recorrí todo México, Sudamérica, España en giras extensas; fuimos a muchos lugares, compartimos mucha vida, muchas anécdotas, platicamos mucho sobre el arte y el amor... Él siempre me consideró su mejor amiga dentro del ambiente artístico. Así me lo decía y así lo sentí .

Fueron muchos años de convivencia con él. Su muerte fue sorpresiva, no podía creerlo porque había estado hablando casi todos los días con sus hijos, con su viuda. Un día antes de su muerte me habían dicho que ya le darían de alta del Covid, que lo sacarían de terapia intensiva pero desafortunadamente no lo logró .

Tania señaló que Manzanero era un ser muy generoso, muy solidario que en el inicio de su carrera la ayudó, sobre todo cuando en Perú no la tomaban en cuenta porque había decidido quedarse en México y en su tierra poco se sabía de ella.