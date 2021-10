Las experiencias fueron llevadas al interior del Museo Ex Teresa Arte Actual, donde las chicas pudieron hablar de sus vivencias, tuvieron una voz, que normalmente está callada en la sociedad, y un contacto directo con el público que acude a estos recintos, pero que no conoce el contexto que existe alrededor de los edificios. Así, los museos no traen sólo proyectos multimillonarios internacionales, sino también sirven para conocernos mejor como ciudad e impulsar modelos sociales más horizontales y justos .

Se realizaban estas acciones efímeras, que es un tipo de arte que no deja huellas en el espacio, no es una escultura ni un monumento, donde el artista es un facilitador de las circunstancias, sin ser jerárquico.

Robles señala que se retomó el modelo del antropólogo mixe Floriberto Díaz, quien propone un sentido de comunalidad o tomar decisiones de manera colectiva, lo que sucede con muchos pueblos originarios. No soy yo, como artista, el que establece un tablero de juego y utilizo las fichas para que operen mi idea. Al contrario, lo que hace es atender el bien común .

Es de suma importancia descubrir nuevos espacios en la ciudad y que las personas que no pertenecen al campo artístico encuentren un sentido al proyecto y lo hagan suyo; no importa si es grabado, pintura, performance o video. Al final, la distancia que por lo general marca las relaciones sociales entre el artista y el público participante desaparece y se crea una vinculación institucional, en este caso con el Museo Ex Teresa Arte Actual, cercano a la plaza de la Alhóndiga.

En su opinión, hay mucha ansiedad por clasificar los proyectos y a las personas, porque da tranquilidad ordenar por etiquetas y cajones. Me parece interesante que nuestro trabajo no se ads-cribe a una categoría única. En el libro se da testimonio de cómo puede ser analizado de manera académica y desde distintas perspectivas, como trabajo social, antropológico, artístico o un proyecto social vinculado a la historia, que propone otro tipo de economías.