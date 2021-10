Así, el mandatario se pronunció por seguir combatiendo la venta de niñas. Refirió que en la alcaldía Milpa Alta no hay el mismo nivel de descomposición como en la Cuauhtémoc. Hay cosas terribles de prostitución infantil entre las élites que los medios ocultan.

En Palacio Nacional respondió con amplitud a un tema complejo. Lo de la trata o la prostitución infantil no es la generalidad de lo que sucede en las comunidades, como a veces se presenta en los medios de información. Puede ser la excepción, pero no la regla, porque tienen muchos valores. Yo conozco la vida de los pueblos indígenas desde hace años y hay muchísimos más valores que en otros estratos o sectores de la población.

En los pueblos indígenas hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. No creo que haya descomposición social donde hay cultura, y en las comunidades indígenas hay mucha cultura. Conmino a denunciar, y todas las que haya sobre estos casos deben ser atendidas y castigarse , subrayó.

Aquí en la Ciudad de México, en Milpa Alta hay menos delitos por habitantes que en la Roma o en la Cuauhtémoc. Porque en Milpa Alta hay vida comunitaria, hay cultura, y en la Cuauhtémoc hay más descomposición social, desintegración de las familias; los hijos ya no tienen tutelaje. Entonces, no hay que equivocarse y estar pensando que estos males, que además deben combatirse y no permitirse, sólo se dan en las comunidades indígenas.

Quien le preguntaba insistió en que no se habla mal de los pueblos indígenas, sino de la comisión de delitos (como la trata), y el Presidente replicó: claro y hay que seguirlo combatiendo, pero yo le puedo decir que hay más valores en las comunidades indígenas, donde hay culturas, que en otros sitios donde ya no existe vida comunitaria.

Y de nuevo el incisivo cuestionamiento: ¿por qué, si va a La Montaña, no atender este tema? ¿No merece la misma importancia que el resto?, le replicó quien le preguntaba.