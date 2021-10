Reuters y Ap

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de octubre de 2021, p. 8

El estreno en cines y en formato digital de Flint: who can you trust? (Flint: ¿en quién puedes confiar?), un documental sobre el medio ambiente narrado por Alec Baldwin, ha sido aplazado, informó Anthony Baxter, su director, en un tuit, tras el fatal disparo a una directora de fotografía en el set de rodaje de la película del actor, Rust.

La directora de fotografía Halyna Hutchins murió y el director Joel Souza resultó herido al dispararse un revólver de utilería que Baldwin estaba utilizando durante los ensayos. Al actor le habían dicho que el arma no estaba cargada, según los documentos judiciales.