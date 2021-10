Ana Mónica Rodríguez

Miércoles 27 de octubre de 2021

Gilberto Santa Rosa respira, vive y trasmite el vibrante ritmo caribeño. Llamado El caballero de la salsa, enfatiza su respeto a la mujer, pues nunca utilizaría mi música para denigrar al género femenino. De hecho, en sus conciertos solía presentarse con orquestas de mujeres.

Santa Rosa, con una trayectoria de 44 años, es símbolo innegable de la salsa y un artista reconocido en diversas latitudes, como lo será en la entrega anual del Grammy Latino, donde recibirá el premio a la excelencia musical, en ceremonia privada en Las Vegas, el 17 de noviembre.

Estoy contentísimo; le he dicho a todo el mundo que, además de ser reconocido, mira en el grupo en el que lo hacen, imagínate tú. Estoy celebrando que mi nombre esté entre grandes estrellas latinoamericanas a las que respeto mucho.

Entre las figuras que serán reconocidas junto con Santa Rosa están Martinho da Vila, Emmanuel, Sheila E & Pete Escovedo, Fito Páez, Milly Quezada y Joaquín Sabina.

En entrevista con La Jornada, el mítico salsero puertorriqueño sostuvo que a lo largo de más de cuatro décadas de trayectoria han sido más las satisfacciones que los obstáculos , y que una de sus preocupaciones es la violencia, al punto que a nadie impresiona; se ha convertido en algo cotidiano; nos estamos volviendo insensibles, lo cual es peligroso .

Durante el confinamiento, contó, se mantuvo activo, pues me ocupé más que preocuparme y así se me pasó todo más rápido; me refugié en el estudio con músicos y artistas; hice conciertos virtuales, ahora comienzo una gira y en enero termino un disco. Es todo a la vez, me estoy divirtiendo, siento que soy yo de nuevo, haciendo cosas para disfrute del público .

De hecho, la interacción con la gente, señaló, es insustituible; se pueden hacer muchos discos, conciertos virtuales o inventar la rueda, pero ese contacto con el público es especial; es una cosa impresionante; además, ver cómo te reciben, te quieren y tratan, no tiene sustituto en el mundo .

El intérprete de Vivir sin ella y Conteo regresivo recordó: Descubrí la música a muy temprana edad; tuve una casa muy sólida, en mi familia me enseñaron cosas muy bonitas, por eso mi respeto a la mujer; yo nunca voy a utilizar mi música para denigrarla ni para ser irrespetuoso. En realidad, mi carrera ha sido muy satisfactoria .

Oportunidad de cantar, bailar y disfrutar