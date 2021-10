Lamberto no sólo me habló a mí; llamó al PRODH y a otras personas. Como diría posteriormente, había que estar acompañados.

Con relación a las aclaraciones de Blanche Petrich sobre el caso de Digna Ochoa publicadas en El Correo Ilustrado, me parece pertinente insistir en que, efectivamente, Gerardo González entró al despacho la tarde del 19 de octubre de 2001, encontró el cuerpo de Digna y llamó a Lamberto González, quien después de llegar ahí se comunicó conmigo, me describió la escena, me pidió ir e inmediatamente después, según me refirió el propio Lamberto, llamaron a la PGJDF.

A cambio de esto, niños, jóvenes y adultos observan ahora con inquietud que en un acto de simple autoritarismo se ha cerrado el Foro Cultural Javier Barros Sierra, se han suspendido las actividades en la Plaza del Bolero y las funciones en el cine Villa Olímpica. Además, aunque el bosque de Tlalpan esté administrado por la Secretaría del Medio Ambiente de la capital, ésta área natural protegida está en el territorio de la alcaldía y se halla sumamente descuidado, a tal punto que plantas, pasto y hierbas silvestres alcanzan más de medio metro de altura y sólo dejan senderos de unos 30 centímetros de ancho para transitar. Los responsables deberían evitar que tal deterioro continúe.

Vivienda vandalizada; pide ayuda legal

Por medio de la presente me dirijo a la comunidad lectora de La Jornada para solicitarles su amable atención con la finalidad de que me puedan dar una orientación o mejor aún si se trata de un abogado que me pueda asesorar para encontrar una solución a un problema que tengo con un financiamiento de vivienda del Fovissste: mi crédito es uno de los más básicos en el municipio de Zumpango, estado de México, y mi vivienda ha sido vandalizada, pues la unidad habitacional Los Sauces donde se ubica no cuenta con las normas mínimas de seguridad y nadie me da solución. ¿Qué puedo hacer? Gracias por su ayuda. Mi teléfono es 55-5470-5196

El charco: tejiendo la esperanza

La Editorial Cooperativa Publicaciones Academia Capub, invitan a la presentación que hará el maestro Bernardo Bátiz Vázquez del libro El charco: tejiendo la esperanza, una autobiografía política de Feliciano Guzmánw Rodríguez, y donde estará presente el autor.

La cita es hoy a las 10 horas, en Hidalgo 1048 Oriente, colonia Guerra, en la ciudad de Guadalupe, en el estado de Nuevo León.

Función especial de Good Vibes

El Albergue del Arte y El Centro Cultural El Hormiguero invitan a la función especial del segundo Rally por los derechos culturales, de la compañía Turning Point, Arte Escénico. con la puesta en escena de Good Vibes, de Karla Pedraza y Alejandra Corona.

Se trata de danza contemporánea humorística, donde el requisito es mantener una actitud positiva para permanecer en la sala al estilo la década de los 80, viviendo el absurdo de un programa de televisión, porque no hay problemas graves, sino sonrisas grandes.

Función única, hoy a las 18 horas, en el Foro El Albergue del Arte, Alberto Zamora 32, colonia Villa Coyoacán. Reservaciones al teléfono 55-5554-6228.

