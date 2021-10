Ap

Santa Fe, Nuevo México. Alec Baldwin dijo que la muerte de una directora de cinemafotografía que murió después de que el actor disparara un arma de utilería en el set de una película fue un trágico accidente , mientras las autoridades investigaban el tiroteo, que también hirió al director.

Halyna Hutchins, cinefotógrafa de Rust, y el director Joel Souza recibieron disparos el jueves en el desierto en las afueras del sur de Santa Fe.

Según un vocero de Baldwin, hubo un accidente relacionado con un fallo en el disparo de una pistola de utilería con salvas. El portavoz del alguacil del condado de Santa Fe, Juan Rios, señaló que los detectives estaban investigando qué tipo de proyectil se descargó y cómo. No se presentaron cargos de inmediato.

No estaba claro si Baldwin estaba actuando al momento del tiroteo o cuántas rondas se dispararon y poco se sabía sobre el arma.

Conmoción y tristeza

No hay palabras para transmitir mi conmoción y tristeza por el trágico accidente que cobró la vida de Halyna Hutchins, esposa, madre y colega nuestra profundamente admirada. Estoy cooperando plenamente con la investigación policial , tuiteó Baldwin. Tengo el corazón roto por su esposo, su hijo y todos los que conocieron y amaron a Halyna .

Juan Rios declaró que los detectives estaban en el set ayer por la mañana reuniendo pruebas e información. Baldwin tiene permitido viajar. Es un hombre libre , mencionó.

Las imágenes del actor, conocido por sus papeles en la serie 30 Rock y películas como The hunt for Red October (La caza al Octubre Rojo), así como su personificación del ex presidente Donald Trump en Saturday Night Live, lo mostraban angustiado afuera de la comisaría local el jueves.

Las pistolas de utilería disparan balas de salva, cargas de pólvora que producen un destello y un estallido, pero no un proyectil duro. Pero cuando se aprieta el gatillo, el papel o el parche de plástico se expulsa del cañón con suficiente fuerza que puede ser letal a corta distancia, como se demostró en el caso de la muerte de un actor en 1984. En otro accidente en un set de rodaje en 1993, el actor Brandon Lee, hijo del astro de las artes marciales Bruce Lee, murió luego que una bala quedara en una pistola de utilería.

Hutchins fue trasladada vía aérea al Hospital Universitario de Nuevo México, donde fue declarada muerta por personal médico, indicó el departamento del alguacil. Souza fue transportado en ambulancia al Centro Médico Regional Christus St. Vincent Regional, donde es atendido.