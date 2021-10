El músico brasileño Caetano Veloso está acostado, en un intervalo entre sus dos periodos de sueño que toma al día, con la laptop en su pecho. Su cuerpo aún no siente calor, en Río de Janeiro no está caliente todavía , dice. Tampoco atina en saber si el cielo está con o sin nubes, porque no he abierto las ventanas . En las próximas horas Caetano Veloso espera volver a dormir sin comer. Comí anoche , menciona. Antes de que tome su siesta el fundamental artista se da tiempo para responder el cuestionario enviado por La Jornada a propósito del lanzamiento de su nuevo disco original Meu Coco, después de una década de sequía.

El pueblo no olvida

Respecto a la opinión que le merece el actual gobierno brasileño y de Lula, Caetano Veloso respondió primero opinando por el segundo: “Lula fue un fenómeno de gran fuerza histórica. Y, sin embargo, el confuso escándalo de corrupción que manchó la imagen de su gobierno; él representó, siguiéndose a Fernando Henrique Cardoso, un paso importante en la historia del país en el difícil camino de redemocratización. El pueblo no olvida. Así él está en las encuestas muchos números arriba de Bolsonaro. Esta es la versión brasileña del fenómeno global de la extrema derecha que sigue prometiendo turbulencias futuras mas, al representar una imposibilidad de la mayoría conservadora mantenerse silenciosa y necesitar gritar demuestra algo de desesperada fragilidad. El gobierno que tenemos ahora mismo es uno que no gobierna: crea inestabilidad con palabras y gestos escandalosos para imposibilitar una articulación de los que lo quieren enfrentar. Como artista y figura pública reacciono diciendo ‘no me voy a dejar, no voy a permitirlo’”.

Respecto de cómo siente el cambio social en su país y Latinoamérica, atina en mencionar: Todo es muy complejo y difícil. El mundo pasa por un gran cambio. Brasil y Latinoamérica tienen que empezar a pensar qué papel deben tener en esa peligrosa oportunidad de transformación .

Para este momento de la entrevista vía correo electrónico Veloso confiesa que: “Nunca me consideré un músico de primera. Todos mis colegas saben que no me encuentro a la altura de Milton Nascimento, Gilberto Gil, João Bosco, Djavan, Hermeto y tantos otros cuyos nombres no me vinieron a la cabeza ahora mismo. Sin hablar en Jobim o (para mí el más grande) João Gilberto. Y hay siempre el abismo que separa los brasileños de artistas del primer mundo –incluso el hecho de que hablemos portugués (un negro dentro de las eurolenguas). Hoy la música es enorme cuantitativamente y mira muchos grupos diversificados. En Brasil hay funk carioca (que São Paulo adoptó y transformó), hay ‘sertanejos’ (country music del centro-oeste), neo-pagode, axé music (de Bahia)– y, en un tsunami de feats, mezclas de todo eso. Escucho novedades de varias corrientes. Y, claro, en el universo dominante de la producción anglófona, escucho desde David Longstreth hasta Billie Eilish”.

Una de las razones por las que tardó tanto en sacar un nuevo álbum es porque: Nunca falta. Hay muchas cosas. Y sentía haber hecho ya cosas demás. Es como si me faltara la disciplina crítica. Pero me di cuenta de que a quien le gustan las canciones le gusta la cantidad, la proliferación. Cuando mi reloj biológico exigió que hiciera nuevas melodías, dejé aparte las exigencias del rigor. Pero no hice cosas que no apruebo .

–¿Siente que cambió algo en la manera de enfrentarse a la obra musical en los pasados diez años?

–Sería imposible que no fuera así. Pero yo soy yo –y eso se nota en el nuevo disco.