Viernes 22 de octubre de 2021, p. a12

A mí me gustaría ser la primera mujer que dirija el Comité Olímpico Mexicano. Tengo las credenciales para cumplir con esa responsabilidad. Mi cargo como diputada no tiene un impedimento legal para contender , afirmó la ex clavadista María José Alcalá, quien aceptó el desafío luego de que Carlos Padilla anunció la víspera que no se relegirá tras nueve años en la presidencia.

Soy una mujer que gusta de los retos, muestra de ello mi participación en cuatro Juegos Olímpicos, he sido directora, jefa de misión y legisladora. He aprendido a ser disciplinada, perseverante y a trabajar en equipo , dijo Alcalá al tener el respaldo de presidentes de federaciones y miembros permanentes de la familia de los cinco aros para el periodo 2020-2024 en la Asamblea General del COM que elegirá al nuevo Comité Ejecutivo, el próximo 11 de noviembre, que se pospuso el año anterior por la pandemia del coronavirus.