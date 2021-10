Alejandro Cruz Flores

Periódico La Jornada

Martes 19 de octubre de 2021, p. 32

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que en la consulta pública que se realiza en torno al proyecto inmobiliario Conjunto Estadio Azteca, se definirá si éste es factible, o si se modifica o de plano no se puede desarrollar , por lo que, afirmó, no vamos a hacer nada que esté en contra de la gente .

Ante las manifestaciones de vecinos de las alcaldías Coyoacán y Tlalpan contra dicha obra, expresó que se trata de un proyecto privado, que las autoridades deben poner a consideración de los colonos para que expresen su acuerdo o desacuerdo.

Como nos comprometimos, no se puede hacer ningún proyecto si no se consulta a los vecinos, no se muestra qué es lo que es, y ahí se va viendo, en el diálogo, si es factible o no es factible, qué se cambia no se cambia o, si de plano, no se puede desarrollar , expresó la titular del Ejecutivo local en conferencia de prensa.

Subrayó que su gobierno no está promoviendo la obra, sino la consulta para definir la realización, un proyecto, al cual se le hicieron observaciones por parte del gobierno y se pone a consideración de los colonos de la zona, lo cual no se hacía en el pasado.