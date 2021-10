H

ay personajes que por su vitalidad característica dan la impresión de ser inmortales. Felipe Cazals era uno de ellos. Uno siempre tenía la noción de su permanencia, a pesar del desgaste del tiempo. Ahora que ha fallecido nos hemos quedado con la sensación irreparable de pérdida, aunque ha dejado una obra eminente que, esa sí, seguirá presente mientras exista el cine.

Todavía recuerdo de manera vívida la impresión que en mí dejó el estreno de Canoa en la Muestra Internacional de Cine de 1975. Aunque los créditos finales ya habían terminado de pasar, yo seguía pegado al asiento tratando de asimilar lo recién visto en la pantalla. En ese instante me asaltó la idea de que el cine mexicano había dejado de ser el mismo y había trascendido a otro nivel. En su obra capital, Cazals había conseguido estremecernos con ese relato sobre el cacicazgo y la miseria en el campo mexicano, las distinciones de clase en un año, 1968, signado por la ignorancia y el temor al cambio, y la violencia como resultado de una colisión ideológica.

Hace poco la versión restaurada de Canoa pasó por Canal 22. No tenía intenciones de volverla a ver, pero me asomé a su inicio. Su ímpetu expresivo me atrapó y la vi fascinado hasta el final por enésima vez. El cine de Cazals tiene esa virtud del dominio narrativo. Quizá ningún otro realizador mexicano ha sido dotado de una natural intuición fílmica por la que el cine fluye como una fuerza de la naturaleza. Sus mejores esfuerzos – El apando, Las Poquianchis, Los motivos de Luz, Las vueltas del citrillo, Chicogrande– son experiencias viscerales que apelan tanto a la mente como al corazón. No cabe duda de que partieron de una visión tan rigurosa como la disciplina casi militar que imperó en el set.