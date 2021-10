Pedía convencer a la gente de que vaya a ver películas mexicanas, que son tan buenas como las de los otros países . Comentaba que la aparente salud del cine mexicano no se podía considerar por su exhibición en festivales, porque éstos no son un punto de venta, son un punto de prestigio , decía con la garra de justicia, misma que le hacía ser un cineasta comprometido con la franqueza, pero, sobre todo, con la verdad cinematográfica .

Defensor del texto cinematográfico, contó que en los primeros años de su carrera, a la escritura la veía de reojo. No lo digo despectivamente, pero al trabajo de escritorio de los guionistas me parecía que le faltaban las cosas que yo quería añadir. No me daba cuenta de que es una labor más profunda de lo que parece. Si no existe ese primer paso no hay manera de poner la puesta en escena del modo correcto .

No obstante, el realizador decía que llevar del escritorio a la puesta en escena requiere de una metamorfosis. En el escritorio no hay la noción del espacio, y el montaje es fundamental... Pero el texto es esencial .

Recordó cuando él modificaba el guion a su gusto, y cuando ya fue autor del de sus filmes: Una imagen no vale mil palabras. Es decir, una imagen cinematográfica de ficción está hecha de mil palabras, que son las que construyen esa descripción de la imagen .

Para él, contar realidades de ficción era tan profundo como extraer fragmentos de historia, que es lo más fascinante. Si no conocemos nuestra historia estaremos repitiendo los mismos errores. Sólo trato de contar las cosas de modo que puedan ofrecer un punto de vista crítico que casi siempre tiene que ver con la realidad mexicana .

Era autocrítico. Argumentaba que, por ejemplo, cintas “sobre la Revolución mexicana sólo había cuatro: las dos de Fernando de Fuentes, una de (Roberto) Gavaldón y la de Paul Leduc, o sea, Vámonos con Pancho Villa, El compadre Mendoza, Rosauro Castro y Reed, México insurgente, respectivamente”. Él hizo una sobre Emiliano Zapata que fue una estampa de libro de primaria. Dios me lo perdonará .

Cazals, premiado con estatuillas y medallas, reconocido por audiencias locales, de diversas latitudes y variadas culturas, recibirá perennemente la auténtica pleitesía, la de la memoria colectiva.

En el velorio, se escuchó que autoridades culturales pretendían –junto con su amada esposa, Rosa Eugenia– realizar un homenaje el jueves en los Estudios Churubusco, pero al cierre de esta edición no se había confirmado.