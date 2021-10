Además, el encuentro funcionó para reactivar la economía del Centro de la ciudad, porque ha sido un polo de atracción, pero beneficia al comercio alrededor, al que le hacía muchísima falta . Resaltó la participación de muchísimas editoriales independientes. Eso nos importa. Esos sellos pequeños que apenas han podido sobrevivir a esta pandemia y que están muy representados aquí. Nos interesa propiciar oportunidades no sólo para las grandes empresas del mundo librero, sino a las de menor tamaño y, sobre todo, a esos nuevos escritores y escritoras que todavía no son reconocidos, pero serán relevantes .

Declaró estar asombrada por las cifras de personas que asistieron a la FIL, después de estar encerrados, con pandemia y la difícil economía, pero se ve que tenían ganas de volver a salir, de verse en público y este confinamiento ha propiciado que las personas lean más. Hay avidez por comprar libros .

La activista cultural refirió que había esperado una afluencia menor debido al miedo a la emergencia sanitaria por Covid. Me ha sorprendido la civilidad de la concurrencia. No ha habido nadie dentro de la plancha del Zócalo sin cubrebocas y han aceptado que tenemos que sanear cada determinado tiempo los foros. Dentro de los pabellones de las editoriales no se aglomeraron las personas. No sólo han respondido, sino que fueron responsables .

En esta edición, la número 21, por primera vez se contabilizó a los asistentes a los foros y las visitas a las actividades en las transmisiones por Internet, porque esta FIL del Zócalo es la edición pionera que transmite toda su programación vía digital, además de ser presencial .

Sobre el retorno a las actividades en la esfera de los libros, Paloma Saiz manifestó que ha sido maravilloso. Las personas tenían muchísimas ganas de volver . Hizo hincapié en que la FIL del Zócalo tiene la característica de que es un lugar al que las personas vienen a escuchar “no solamente a escritores y sobre literatura, sino respecto de otros temas que interesan: política, salud, redes digitales...

“Por más que quieras que sea una literatura light, al final cualquier asunto se convierte en un tópico político y sobre lo que vivimos día a día; es decir, entender sobre qué es lo que nos está afectando más y cómo. Eso es lo que le gusta a la gente oír. Agradecen tener esas voces que suelen estar acotadas a las universidades; en cambio, aquí se pueden acercar a ellos. Esa es la importancia de esta feria y, creo, se ha cumplido absolutamente la finalidad, aunque no tuvimos una mayor presencia de extranjeros en el sitio, sí tuvimos una buena representación, además de la virtual.”