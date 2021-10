▲ Portada del nuevo álbum Music of the spheres de la banda británica Coldplay.

Es un poco más grandioso en su sonido , indicó el cantante principal, Chris Martin. “Las canciones son lo primero, aunque el contexto del título de Music of the spheres dice fácilmente qué canciones podrían caber en él. Pero siempre estás a merced de qué canciones deciden aparecer”.

Music of the spheres es una colección de 12 canciones con oleadas de sintetizadores y melodías etéreas. El tema Infinity sign suena como si se hubiera creado dentro de una explosión de estrellas y Biutyful es éxtasis en forma de música. Este es un álbum que debería sonar mientras los astronautas se reúnen en una estación espacial que gira lentamente para una fiesta galáctica.

Cinco de las 12 canciones usan emojis como títulos y tienen lo que todo álbum exitoso necesita en estos días: una colaboración con BTS (la canción My universe, que ya encabezó la lista Hot 100 de Billboard). También está el tema de ruptura Let somebody go, con Selena Gómez, que invita a perdonar y amar.

Martin lo mantuvo como un asunto familiar, con un crédito de composición en la canción de Gómez para su hija Apple Martin, quien también proporciona la introducción a Higher power, mientras que a su hijo Moses Martin se le atribuye la voz del coro en Humankind.

Apple me dio este acorde increíble en el que nunca había pensado. Entonces ella está ahí , añadió Martin. Y puede que esté prejuiciado, pero considera que Moses es un cantante muy talentoso: Así que a menudo le pido que venga y haga que los coros suenen mejor .

Viaje al cosmos

El álbum termina con una coloratura de más de 10 minutos, un viaje al cosmos que representa algo novedoso para la banda.

“Eso fue hacia el final de la grabación de este álbum, y creo que Max Martin nos había dado mucha confianza... Así que había una especie de sensación de ‘bueno, esta última canción, que actualmente es de seis minutos, ¿qué pasaría si dejamos que realmente sea lo que quería ser?’”, expuso.

No le va a llegar a todo el mundo y no es para todo el mundo, pero algunas personas podrán disfrutar el estilo como cinematográfico, incluidos nosotros, porque nunca nos hemos permitido hacer eso. Siempre hemos sentido que deberíamos finiquitar .

Coldplay no son los únicos artistas que se acercan a los cielos en los pasados años. Nick Jonas lo hizo con Spaceman, Beck con Hyperspace y Masked Wolf con Astronaut in the ocean. El video de Dua Lipa de Levitate es una fiesta espacial en un ascensor Art Deco.

Para Coldplay, usar el espacio les ofrece la oportunidad de hablar sobre cómo acabar con las demarcaciones hechas por el hombre. Desde el espacio, señalan, la Tierra es sólo agua, montañas y árboles.