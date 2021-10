De La Redacción

Ridley Scott, de 83 años, reconocido por clásicos como Blade Runner, Alien y Gladiador, estrena dos películas: la saga medieval El último duelo y el drama de la vida real House of Gucci.

Scott no parece de su edad. De cabello arenoso, el director podría pasar fácilmente por 20 años más joven por su energía y entusiasmo. “Es simplemente ‘el siguiente’ (proyecto) y simplemente sigo adelante”, señaló a The Independent. Para mí, lo que hago no es trabajo. Es una pasión .

El último duelo casi lo trae de regreso a su debut en 1977 con Los duelistas, que le valió el premio a la mejor opera prima en el Festival Internacional de Cine de Cannes y colocó a este ex director de comerciales de televisión en un camino hacia Hollywood, que luego lo vio hacer un filme tras otro. Pero mientras su primera historia sobre pistoleros del siglo XIX, la más reciente se ubica en Normandía, a fines del siglo XIII, justo antes de la era de las Cruzadas que Scott exploró en El reino de los cielos, de 2005.

La película, basada en una historia real, cuyo guion es de Matt Damon y Ben Affleck, quienes también la protagonizan, junto con Adam Driver y Jodie Comer, es un drama sobre la historia de una noble que es violada por un consejero de un conde. La mujer, en ese mundo patriarcal, no tiene prestigio. El esposo debe luchar contra el agresor.

Fue algo que predominó en Roshomon, de Akira Kurosawa, algo que intrigó a Scott. Lo vimos desde tres puntos de vista... y me sonó como una gran idea filmarlo , afirmó. El contexto más importante es la esposa, y luego, su esposo, que simplemente tiende a creer que ella era una adúltera, otra actitud de la época. Luego, por supuesto, el hombre que cometió el acto, que realmente cree que no hizo nada malo .

Esta historia sobre una mujer abusada sexualmente que intenta, con dignidad, hacerse oír y señalar al perpetrador, establece paralelismos con el caso del productor Harvey Weinstein y las consecuencias en Hollywood, a medida que surgieron innumerables relatos de abuso y explotación.

¿Es una película que, en algún nivel, aborda la culpa de la industria?, se preguntó al director, quien contestó: No la diseñamos de esa manera. Inevitablemente, debido al tema y la forma en que se plantea, rodea ese asunto. Si lo hace, genial; si responde a las interrogantes de buena manera, aún mejor .

