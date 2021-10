Fabiola Palapa Quijas

Periódico La Jornada

Miércoles 13 de octubre de 2021, p. 3

El 49 Festival Internacional Cervantino comienza hoy, por primera vez en formato híbrido, con la presentación estelar de la compañía italiana NoGravity, que actuará sin público en un escenario virtual con transmisión en vivo a través de la página oficial del encuentro.

La obra seleccionada para la jornada inaugural, Inferno, se inscribe en la conmemoración de los 700 años del fallecimiento de Dante Alighieri. En la propuesta artística de la compañía italiana NoGravity, seis bailarines desafían la gravedad al construir una serie de estructuras que sumergen al espectador en un mundo donde lo real se mezcla con lo irreal.

Inspirada en La divina comedia, la pieza que se presenta a las 19 horas fue creada por Mariana Porceddu y Emiliano Pellisari, conocido en Italia como el arquitecto de los cuerpos. El trabajo de Pellisari se basa en la convicción de que el arte debe transmitir emociones a través de la belleza y el sueño.

En entrevista con La Jornada, el fundador y director de NoGravity afirma que para él es muy importante esta parte de tocar el corazón antes que la mente, esa es la clave . Añade: el artista tiene que ser honesto, yo soy intelectual, pero odio a los artistas intelectuales. Se trata de ir y regresar al pasado, encontrar esta relación sencilla y natural que se da entre artista y su audiencia .

Pellisari considera que debe cambiar la relación entre el público y el artista, ya que ahora los artistas son demasiado intelectuales y a veces nadie entiende nada y se ha llegado a lo absurdo, a una cosa un tanto maniaca .

La obra artística de NoGravity cruza los límites entre diferentes artes escénicas para crear representaciones multidisciplinares y espectáculos teatrales. El estilo del grupo está inspirado en la estética renacentista y barroca, además de que recurre a modernos recursos tecnológicos.

Al recordar el origen de la compañía, Pellisari comenta que no sabe cómo llegó ese momento. No soy dramaturgo, soy escritor de teatro, y poco a poco me empezaron a aburrir las palabras y empecé a estar en búsqueda de otras cosas, así llegué a la danza, y la verdad es que nunca antes había visto un escenario específico para esta expresión del arte .

Inferno reúne el teatro físico, la acrobacia aérea y la danza de ilusión y escultura para crear un espectáculo irreal donde los bailarines se suspenden en el espacio sin fuerza de gravedad. Los cuerpos de los bailarines crean extraordinarias figuras geométricas que se inspiran en los pasajes más fuertes del Inferno de Dante.