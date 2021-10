Ap

Periódico La Jornada

Lunes 11 de octubre de 2021, p. a12

Londres. George Clooney descartó ayer tener una segunda carrera en la política. Aseguró que preferiría tener una buena vida y que busca reducir su carga de trabajo.

Sin embargo, el actor y director, de 60 años, se refirió a la política en una entrevista con Andrew Marr de la BBC. Clooney, partidario desde hace mucho tiempo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, describió a esa nación como que aún se está recuperando del daño causado por Donald Trump.

Cuando se le preguntó si tenía intenciones de postularse para un cargo, Clooney se apresuró a descartar la idea.

No, porque en realidad me gustaría tener una buena vida , afirmó Clooney, quien apareció en el programa para promover su nueva película, The Tender Bar.

Clooney agregó que planeaba emprender menos proyectos mientras esté sano y todavía pueda “jugar baloncesto y hacer las cosas que amo.