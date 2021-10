Afp

Lunes 11 de octubre de 2021

Los Ángeles., Antes de ser Batman, Michael Keaton hizo su estreno en el género dramático con Clean and Sober, poderosa mirada a la adicción a la cocaína en los Estados Unidos de 1980.

Tres décadas después, el actor está listo para volver sobre el tema.

Antes del estreno el año que viene de The Flash, en la cual Keaton interpreta una antigua versión de Batman, el actor protagoniza Dopesick, miniserie en torno a la más reciente epidemia de drogas en Estados Unidos: la crisis de los opioides.

No tiendo a regresar a los temas, pero esto es un asunto social, y hay mucho más que contar. Enciende una luz sobre la clase alta estadunidense y su culpa , aseguró a un panel de la Asociación de Críticos de la Televisión.

La serie se estrenará el miércoles en la plataforma Hulu y está basada en un libro de no ficción de Beth Macey (Dopesick: Dealers, Doctors and the Drug Company that Addicted America).

El drama aborda cómo la farmacéutica Purdue Pharma promovió de forma agresiva OxyContin, analgésico altamente adictivo, que se considera responsable por la crisis de los opioides que ha causado medio millón de muertes por sobredosis en Estados Unidos desde 1999.

Los ejecutivos de Purdue el año pasado se declararon culpables ante cargos criminales que incluían defraudar agencias federales de salud al minimizar la naturaleza adictiva de la medicación y pagar comisiones ilegales a los doctores.

Macey, una periodista estadunidense, dio seguimiento a la muerte de personas como estrellas de futbol y madres de clase media, en la región este de Estados Unidos, epicentro de la epidemia.