La entrevista se adelanta al documental de seis horas de Peter Jackson que narra los últimos meses de la banda. The Beatles: Get Back, que se estrenará en noviembre en Disney+, seguramente volverá a hablar de la separación de la legendaria banda.

Los comentarios de McCartney fueron reportados por primera vez por The Observer.

Cuando el entrevistador John Wilson le preguntó sobre la decisión de actuar por su cuenta, Paul McCartney respondió: “Detente ahí. No soy la persona que instigó la división. Oh no, no, no. John entró en una habitación un día y dijo: ‘Me voy de The Beatles’. ¿Eso está provocando la división?, ¿o no?

Expresó su tristeza por la ruptura. Aseguró que el grupo todavía estaba haciendo “cosas bastante buenas.