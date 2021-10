Sandra Hernández García

Diputados locales de Morena interpusieron una denuncia penal contra la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, para que se investigue un presunto conflicto de intereses en la contratación de enseres y servicios para su toma de protesta el pasado primero de octubre.

Los diputados de la bancada de Morena en el Congreso capitalino Nancy Núñez y Janecarlo Lozano acudieron ayer por la mañana al búnker de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) para presentar la denuncia, luego de que Cuevas argumentó que la fiesta estuvo a cargo de su empresa privada de producciones y espectáculos.

Al preguntarle sobre los gastos de su evento, Cuevas declaró: “Yo soy dueña de una empresa que se dedica a la producción de eventos masivos, (…). El audio, el templete, pues es mío, no costó nada, toda la producción es mía. Efectivamente, hubo un pequeño coctel donde no hubo mucho alcohol, porque no me gusta la gente que toma, entonces no hubo mucho alcohol, simplemente fue un momento para agradecerle a la gente que caminó conmigo”, dijo la alcaldesa aliancista, quien calificó el evento de muy modesto , pese a la utilización de una alfombra roja, cohetes, sala lounge y una valla que dividió a los invitados del resto de los habitantes de Cuauhtémoc.

Al respecto, los diputados también solicitaron a la alcaldía que informe el método de contratación de los bienes y servicios, y a la Secretaría de la Función Pública y de la Contraloría General, que remitan una copia certificada de la declaración patrimonial actualizada de la alcaldesa. Mientras que a la Secretaría de Seguridad Ciudadana le solicitaron resguardar los videos de las cámaras de vigilancia cercanas al evento.