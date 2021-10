Hernán Muleiro

Miércoles 6 de octubre de 2021

De todos los grupos que uno puede considerar lejanos, The Residents parecía ser uno de los más inaccesibles, ya que su imaginario de identidades como incógnitas y rostros de ojo ocular con galera inspiraban a creer que habitaban en algún laboratorio bajo tierra, componiendo discos y conspirando en proyectos, más alejados de la superficie que los meros mortales de los puntos más lejanos de la tierra. Con el tiempo dieron algunas notas y hoy día es posible entrevistar a su cantante Homer Flynn, sólo que como encargado de Ralph Records, el sello en el que se auto-edita junto con otros grupos desde 1974. Sólo hay unas reglas para entrevistar a Flynn: no le preguntes quiénes son The Residents y hay que referirse al grupo en terce-ra persona.

El elenco del imaginario del único integrante permanente original de The Residents se amplió en su reciente disco: Metal, Meat and Bone (2020) contiene covers de un blusero albino llamado Alvin Snow. Se puede asumir que el grupo prefiere crear una historia nueva antes que seguir las mismas tácticas de difusión: “La canción Die, Die, Die fue escrita por Alvin Snow, quien fue el foco de este álbum. Él trabajaba bajo el nombre de Dyin’ Dog. No estoy seguro qué lo inspiró a escribir esa canción. En definitiva fue infuenciado por el blues de Howlin’ Wolf. The Residents también tuvieron su influencia blusera en Bo Didley, quien tiene una reputación como pionero del rock, pero su raíz esta en el blues, no se puede negar”.

Desde el momento en que crearon su propio casillero sónico, el hermetismo de The Residents creó una relación especial con sus seguidores: La realidad es que la mayoria de la gente no escucha música, sino lo que le ofrecen los medios. No profundizan en sus gustos, entonces los oyentes que encuentran a The Residents están interesados en buscar más allá de las opciones que le propone la industria .

Para un conjunto que ofrecía la menor cantidad posible de pistas sobre su identidad, lograron una identificación particular entre las partes: El hecho de poder conectar con gente aislada en todo el mundo, creo que ellos pueden estar orgullosos de eso, aunque cuando empezaron no estaban seguros de que iban a tener una audiencia .

Máscaras y sátira