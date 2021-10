Mónica Mateos-Vega

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de octubre de 2021, p. 3

Si el arte no es un espejo de nuestra vida, carece de función, dice la pintora Carmen Parra Velasco (Ciudad de México, 1970), quien a los 14 años descubrió en los pinceles y lápices de dibujo las herramientas para hacer visible lo invisible y descubrir las cosas más allá de su apariencia, como planteaba el artista alemán Paul Klee (1879-1940).

Egresada de la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en Artes Plásticas en la Academia de San Carlos, Parra Velasco considera necesario que antes de acercar a los niños al arte hay que sensibilizarlos a la vida, “pues desde pequeños se nos enseña a acercarnos al arte pero no a nosotros; es decir, crecemos ajenos a lo que somos.

“Por eso, cuando a los niños se les impone el arte muy pocos entienden las imágenes, no hay un eco, no pueden ver las metáforas ni apreciar la poesía porque no están vinculadas a su experiencia de vida. No hay contemplación del arte si no hay desde dónde ver.

“La tragedia del arte viene por la tragedia que significa no asimilar la vida en todas sus posibilidades. Desde niños cada día se hace más grande la brecha entre la realidad de la experiencia sensible y la idea impuesta de ‘te tiene que gustar el arte, no sabemos por qué, pero es importante’.

“El arte es un pulso de vida complejo, pero en tanto no se reconozca y fortalezca el víncu-lo que se puede establecer dentro de cada niño, será muy difícil que la experiencia estética tenga lugar. Es una situación que no favorece el sistema educativo que tenemos.

Es decir, no hay un auténtico diálogo de los niños con el arte, incluso se violenta la rela-ción con el uso de colores artificiales en algunos juguetes. Todo ello merma nuestro derecho al natural goce estético , puntualiza.

Luego de casi cuatro décadas dedicada a la pintura, Carmen Parra Velasco, quien en 2007 ganó la Bienal de Pintura Alfredo Zalce (la primera mujer en obtener este galardón), dice que todos los días, frente al lienzo, le sigue sorprendiendo la veracidad con la que esa herramienta habla de ella, “más allá de las ideas que tengo de mí misma; porque la experiencia estética no conoce la mentira. La pintura es un proceso vivo, abierto, que en mi caso significa un problema a resolver cada día, lo cual me lleva por los caminos de la experimentación.