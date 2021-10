Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Miércoles 6 de octubre de 2021

Pese a imponer varios castigos, hasta el momento sólo cinco personas aparecen en el registro de personas sancionadas del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECM).

Se trata del ex diputado Rigoberto Salgado Vázquez, el ex alcalde de Miguel Hidalgo Víctor Hugo Romo y Edith Manríquez, ex funcionaria de esa demarcación, quienes aparecen en el registro por transgredir el interés superior de la niñez y promoción personalizada, respectivamente.

Mientras Carlos Jiménez y Karla Gómez, ciudadano y ex candidata a la alcaldía Milpa Alta por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aparecen en el catálogo de sancionados por haber incurrido en actos de violencia política de género.

Las faltas se cometieron durante el pasado proceso electoral.

Ayer, los magistrados electorales impusieron otra sanción de índole económica al ex alcalde de Miguel Hidalgo Víctor Hugo Romo por un total de 150 unidades de medida administrativa (UMA), que equivalen a 13 mil 443 pesos, por actos anticipados de campaña en las pasadas elecciones. Esto, en cumplimiento de una sentencia de la sala regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).