Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Lunes 4 de octubre de 2021, p. a10

Con un título ineludible que confronta con la realidad, el monólogo La persona deprimida es un retrato sobre el estado anímico de una mujer, donde emergen esas heridas profundas que tenemos todos de origen , las cuales determinan la forma de relacionarse en la sociedad.

En escena, Carolina Politi, encarna a una persona que se limita a describir las circunstancias, tanto pasadas como presentes, que componen y conforman su angustia. La imposibilidad de compartir o manifestar ese dolor, que nos acerca a lo humano .

La persona deprimida, de David Foster Wallace, con versión teatral de Daniel Veronese, se presenta en la sala Xavier Villaurrutia del Centro Cultural del Bosque; en agosto tuvo cuatro funciones en el teatro Benito Juárez. El montaje se interna sin límites en detalles de una intimidad lacerante, alcanza expresiones de profunda humanidad que exceden la descripción de la enfermedad y dejan entrever una susurrante petición de ayuda.

El monólogo, interpretado por Carolina Politi, narra –en tercera persona– el estado anímico de una mujer que sufre una depresión patológica. Describe la relación con su analista y con sus padres, que, según ella, son la base de sus problemas emocionales.