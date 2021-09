Estos cambios de guion dieron a los escritores una sensación de déjà vu. La trama planificada de la primera temporada también había cambiado de rumbo para incorporar los movimientos Time’s Up y #MeToo que expusieron la conducta inapropiada de muchos hombres en los medios de comunicación y el mundo del espectáculo, sobre todo del desacreditado magnate del cine Harvey Weinstein.

Todo lo que uno hace mientras no sabe lo que está a punto de golpearlo es exactamente lo que estábamos tratando de captar , sostuvo Witherspoon.

Nueva York., La segunda temporada de The Morning Show, protagonizada por Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, llevaba tan sólo 13 días de filmación cuando la pandemia de Covid-19 cerró la producción en marzo de 2020.

Desean Terry interpreta al presentador de noticias Daniel, a quien se le dice abiertamente que ha llegado tan lejos como puede y debería darse por satisfecho. Como un hombre negro, siente la responsabilidad de representar a las personas de color y compartir sus historias, pero no le han dado la oportunidad de hacerlo.

Espero que la gente vea esos matices que pueden suceder , afirmó Terry. El sistema se desgasta y realmente comienza a impactarlo de esta manera tan profunda y personal y uno asume el costo. Lo vemos desafiar al sistema, pero también se cuela su inseguridad .

El personaje de Mark Duplass, Chip, que pudo haber sido un anuncio ambulante de Pepto-Bismol en la primera temporada como productor ejecutivo de The Morning Show, ahora no está seguro de dónde encaja cuando no es el jefe.

Lo está jalando el poder que solía tener y que ya no tiene , destacó Duplass. Creo que los hombres blancos están teniendo muchas dificultades para manejar esa pérdida, se ponen muy quisquillosos. No saben cómo lidiar con eso .

También se examinan las complejidades de la cultura de la cancelación. Analiza lo que puede sucederle a quien ha sido denunciado de forma pública por su comportamiento, la paranoia de ser culpable por asociación con una persona cancelada y lo difícil que puede resultar borrar a alguien de tu vida