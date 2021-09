Afp

Periódico La Jornada

Lunes 27 de septiembre de 2021, p. a12

Nueva York., Catorce años después del último episodio de la serie de culto Los Sopranos, una película sobre la juventud del futuro capo de la mafia Tony Soprano hizo su debut en Nueva York.

El creador de la serie y coguionista del filme, titulado Los santos de la mafia (The Many Saints of Newark), presentó el elenco en el histórico teatro Beacon, que fue transformado en un cine gigante para la ocasión.

La ovación estuvo dirigida a Michael Gandolfini, que se puso en los zapatos de su fallecido padre para interpretar la versión juvenil de Tony Soprano, un papel que le valió tres Emmys a James Gandolfini, fallecido en 2013 a los 51 años.

Transmitida entre 1999 y 2007 por la cadena estadunidense HBO, Los Sopranos marcó el inicio de la era dorada de las series de televisión con su humor negro y personajes complejos, e hizo una estrella de James Gandolfini en su papel de un violento jefe de la mafia que también era un perturbado hombre de familia.

Extrañamos a tu padre , gritó alguien en la audiencia.

En el filme, Michael Gandolfini, de 22 años, interpreta al joven Tony Soprano en la Nueva Jersey de los años 60.

Es la versión más joven