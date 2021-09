Se le preguntó que si en las letras que le hicieron llegar en la convocatoria que lanzó encontró ese amor por la música mexicana. Contestó: Por supuesto que sí. Quedamos asombrados de la respuesta de los chavos porque existe el mito o frase que desde hace 30 o 40 años que señala que el mariachi ya no vende, pero mis 11 años de carrera me permiten desmentirlo pues sí vende, porque siempre tenemos la fortuna de escuchar nuestras canciones en reuniones, de sentirnos mexicanos a diario y, sobre todo, hay una nueva ola importante de jóvenes que está tanto componiendo como interpretado, además de realizar producciones enfocadas en nuestro mariachi .

Respecto de que el mariachi esté en crisis refirió que se basa en lo que he escuchado en las pasadas tres décadas en los medios de comunicación en relación con que los jóvenes han dejado de seguir nuestra música mexicana. No es eso. Simplemente creo que los jóvenes empiezan a voltear a otros géneros. Pero los que quedamos en el ámbito la defendemos. Yo soy el primero que navega siempre con la bandera de que el mariachi está vivo y nunca va a morir .

Se sigue abarrotando plazas

El Jilguero contó: “Yo me tenía que parar en la puertas de las disqueras tres o cuatro horas en busca de una oportunidad. Me decían que el mariachi ya no vendía. Cómo no va a vender. Los lugares en Estados Unidos que llevan a grandes agrupaciones de mariachi se llenan. Además, en México siguen abarrotando plazas y dando conciertos.

En la actualidad existen apellidos tan importantes dentro de nuestra música. El mariachi no va a morir mientras existan más jóvenes que queramos defender esto que por derecho es nuestro; va a perdurar este legado musical que nos identifica en el mundo.

Por lo anterior, El Jilguero fomenta la música de mariachi. “No sólo nos enfocamos en los nuevos compositores, sino también hacemos un rescate de canciones olvidadas, que muchas veces no conocemos; por ejemplo, hay grandes autores como José Alfredo que todos conocemos, pero hay composiciones de él como Cuando lloran los hombres y No te comprendí, que de repente el público no sabe de ellas, y cuando las canto cree que son nuevas, pero le aclaro que llevan 30 o 40 años en el mercado. Si le gustan, las cantará después”.