Afp

Periódico La Jornada

Lunes 27 de septiembre de 2021, p. a10

Nueva York., El astro del pop Elton John puso en órbita en París una serie de conciertos mundiales el sábado, con Stevie Wonder en Los Ángeles y Billie Eilish en Nueva York, donde el príncipe Enrique y Meghan subieron al escenario a fin de crear conciencia sobre las amenazas al planeta bajo la égida de la organización no gubernamental (ONG)Global Citizen.

Solo al piano en el escenario en el Campo de Marte de París, luciendo un traje verde y con la Torre Eiffel de fondo, Elton John dio el tono a este acontecimiento mundial alternando temas como Tiny Dancer, Your Song, Rocket Man y After All (sencillo de su próximo álbum) interpretado a dúo con Charlie Puth, con mensajes humanitarios.

El artista de 74 años, que mantuvo el concierto antes de una operación de cadera que retrasará su gira mundial, imploró al micrófono que nadie sea abandonado en la cuneta en este periodo de crisis sanitaria, y pidió un acceso equitativo a las vacunas en todo el mundo.

Las entradas, gratuitas, fueron distribuidas, según la organización. Para conseguirlas bastaba con inscribirse en el sitio de Global Citizen y apoyar sus acciones firmando peticiones o compartiendo mensajes en las redes sociales destinados a presionar a los grandes del mundo.

Los organizadores afirmaron que los temas son cambio climático, equidad en las vacunas y hambruna .

Elton John, de voz impecable y con sus emblemáticas gafas de vidrios rosados, actuó ante unas 20 mil personas en la capital francesa.

Hace tiempo que soy Global Citizen; me apunté, tenía pocas esperanzas, pero conseguí mi entrada porque contaba con el número de puntos necesarios por hacer acciones en pro del planeta y contra la pobreza , relató a Afp en París Ewan Cardoso, de 23 años, empleado en la reparación de autos. Sobre todo, firmé peticiones , precisó.

Para conseguir su entrada, Tani, de 26 años, envió correos electrónicos y tuiteó en favor del acceso equitativo a la educación y de la igualdad de las mujeres . Acudió junto con tres amigos al Campo de Marte por Ed Sheeran y, sobre todo, por Elton John .