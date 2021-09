De la Redacción

Lunes 27 de septiembre de 2021

El ex boxeador Juan Manuel Márquez deberá rendir cuentas al Servicio de Administración Tributaria (SAT) al no declarar impuestos en 2012 por 52 millones de pesos. Según diferentes reportes, el adeudo de Márquez es de 12.4 millones. El dinero no declarado al fisco corresponde a la pelea contra Manny Pacquiao en 2011 y a diferentes depósitos bancarios.