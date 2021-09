Daniela Creamer

Sábado 25 de septiembre de 2021, p. 5

El cineasta chileno-español Alejandro Amenábar (Mar adentro, Los otros, Mientras dure la guerra) prueba suerte por primera vez en la ficción televisiva. Basada en el cómic de Paco Roca y Guillermo Corral El tesoro del cisne negro, la serie de Movistar La fortuna es un hecho real: la recuperación por parte de España del tesoro de un barco ibérico hundido siglos atrás que fue recuperado por un cazatesoros estadunidense.

–¿De qué manera hizo suya esta historia inicialmente ajena? ¿Cómo fue transpolar ese lenguaje tan específico del cómic en estos seis capítulos de La fortuna?

–Cuando leí la historieta, desde su primera página lo que me atrapó fue su concepto de aventura. Obviamente se trataba de una andanza especial, de despachos, de burocracia. Pero luego tenía un elemento ético, poseía humor, había una historia de amor. Me pareció que era la manera perfecta de entrar en un género por el cual nunca había transitado, el de aventuras combinado con otros. Es esa mezcla que hay en el cómic y que he intentado desarrollar un poco más en la serie, lo que lo hacía un proyecto especial.

–¿La gran aventura es algo que a ti desde pequeño te ha llamado la atención?

–Creo que cuando uno es niño precisamente le gustan las aventuras. Lo que pasa es que en mi carrera, generalmente doy un giro al guion de un proyecto a otro. Definitivamente el plan que hago no tiene nada que ver con el anterior. Y después de haber hecho una película con la carga de responsabilidad que sentía cuando hice Mientras dure la guerra, debía hacer algo más púdico. Y La fortuna, aparte de ser un proyecto de aventuras, permitía explorar las dos realidades: la latina o mediterránea si quieres y la otra, la estadunidense. Y resultaba muy fácil empatizar con el personaje protagonista, quizás porque también empecé joven aún era pardillo. Tuve una responsabilidad muy fuerte antes de terminar la carrera y pronto crucé el charco y entré en contacto con el mundo de Hollywood, lo cual parecía la representación de David y Goliat con todos estos personajes.

–Algunos cineastas han dicho que hay más libertad filmando en una plataforma que para un estudio o productora potente. ¿Cómo ha sido su experiencia particular con Movistar?

–En realidad, la serie me ha permitido no hacer ningún ejercicio de síntesis, que a mí sí me gusta. Pues no disfuto perder el tiempo ni hacérselo perder a la gente. El formato de largometraje de dos o tres horas, es suficiente para contar una historia. Pero es verdad que al desarrollar esta serie nos dimos cuenta de que todo encajaba con los ritmos y tiempos. Luego en cuanto al grado de libertad artística y la creatividad, todo ha funcionado bien. Y es que a lo largo de mi carrera, afortunadamente siempre he hecho los proyectos que he querido. Y aquí la sensación ha sido exactamente la misma, en el que teníamos por un lado a Movistar y por el otro a AMC Studios (estadunidense). El apoyo ha sido constante y el grado de libertad durante el rodaje total.

–Has contado para ello con varias estrellas internacionales. Sin embargo, le has dado el protagónico a Álvaro Mel, que incursiona aquí en la actuación.

–Bueno, había algo de eso en la propia experiencia del protagonista. Y eso de que asuma una responsabilidad Álvaro, siendo muy joven y prácticamente no tiene nada de fogueo delante de las cámaras… me dijeron que era un influencer, y no sabía en aquel momento ni lo que era eso. Vivo completamente apartado del mundo de las redes. Y, de hecho, fue lo primero que le pregunté. Que me explicara qué era ser influencer. Y ahí te das cuenta de que, a pesar de que no ha sido una persona que haya estudiado interpretación, es alguien muy interactivo y acostumbrado a estar frente a la cámara para captar la atención de sus followers. Eso ha hecho que fuera un cómplice perfecto porque era capaz de enfrentarse a un actor como Clark Peters, ya veterano, en inglés y darle la réplica, pues tenía esa cosa kamikaze de quien recién empieza en esto, pero lo hacía con una seguridad como si lo hubiese estado rodando toda la vida.

–¿Éste es tu trabajo más ambicioso?