Ayer dijo que nadie puede estar seguro dentro de la cultura de la cancelación . Se refirió así a la denuncia que ha hecho pública en los pasados meses contra los grandes estudios de Hollywood por rechazar su contratación luego de que trascendieron detalles de los presuntos malos tratos contra su ex esposa.

El actor demandó por difamación al diario sensacionalista británico The Sun por haberlo presentado en 2018 como golpeador de esposas , en referencia a su ex mujer la actriz Amber Heard, de 34 años.

El astro, de 58 años, nominado tres veces al Óscar, es uno de los actores más talentosos y versátiles de la cinematografía contemporánea , con casi un centenar de películas en su haber, celebró el festival. No obstante, la entrega de este premio está precedida por críticas de asociaciones de mujeres cineastas.

San Sebastián., El Festival de Cine de San Sebastián ensalzó ayer la polifacética carrera de Johnny Depp, al otorgarle el premio Donostia, distinción no exenta de polémica debido a que el actor se vio envuelto en un caso de violencia conyugal que lo llevó a los tribunales y ensució su imagen.

Un juez británico falló el año pasado que los alegatos de violencia doméstica en su contra eran sustancialmente ciertos .

Que Hollywood le haya dado la espalda “te golpea desde muchos ángulos. Muchos movimientos sociales tienen las mejores intenciones, pero todo está tan descontrolado que nadie puede estar seguro. Con una sola frase pueden hacer diana en ti y no sólo me ha pasado a mí, les está pasando a muchas personas. Sin embargo, si estás armado con la verdad, ella es todo lo que necesitas. Si hay una injusticia, levántate y no te quedes sin hacer nada .

Por otra parte, la Asociación de Mujeres Cineastas de los Medios Audiovisuales, una de las voces críticas con el homenaje a Depp, expresó: ¿Qué mensaje nos quiere dar esta dirección del Festival de San Sebastián? ¿Que las acusaciones de una mujer no son creíbles? ¿Que el arte está por encima del bien y del mal?