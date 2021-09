▲ Haber interrumpido un embarazo no deseado, me convirtió en la madre que soy ahora, aseguró Thurman en un diario estadunidense. Foto Afp

El aborto que tuve cuando era adolescente fue la decisión más difícil de mi vida, me causó angustia entonces y me entristece incluso ahora, pero fue el camino hacia la vida llena de alegría y amor que he experimentado , escribió.

El proyecto legal aprobado por legisladores republicanos de Texas, el segundo estado más grande de Estados Unidos, permite a los ciudadanos denunciar a los médicos que interrumpan el embarazo después de las seis semanas o a cualquiera que facilite este procedimiento.

Thurman dijo estar desconsolada por una ley que enfrenta a ciudadanos contra ciudadanos, creando nuevos vigilantes que irán contra estas mujeres desfavorecidas, negándoles la opción de no tener hijos que no están preparados para cuidar .

Al contar su propia experiencia, Thurman dijo que quedó embarazada accidentalmente de un hombre mucho mayor mientras vivía en Europa al final de su adolescencia. Discutió las opciones con sus padres y decidieron como familia que no podía seguir adelante con el embarazo. No obstante, se me rompió el corazón , dijo.