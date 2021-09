Los salones de bodas suelen ser escenario de grandes reuniones con música y baile, la mayoría de las veces segregadas entre secciones de hombres y mujeres. En tres pasillos visitados por Ap, el personal dijo lo mismo. Los combatientes talibanes suelen aparecer y, aunque hasta ahora no se han opuesto, su presencia es intimidante. Los músicos se niegan a presentarse. En las secciones masculinas de las bodas, los salones ya no tienen música en vivo ni diyéis. En la sección de mujeres, donde los combatientes talibanes tienen menos acceso, a veces todavía tocan música de electrónica.

Temen represalias

Los músicos ya no pertenecemos aquí. Tenemos que irnos. El amor y el afecto de los años pasados se han ido , narró un baterista, con 35 años de carrera y maestro de un importante centro de educación musical en Kabul. Como muchos otros concertistas, habló con la condición de no ser identificado, por temor a represalias de los talibanes.

Otro músico en la sala contó que los talibanes rompieron un teclado valuado en 3 mil dólares cuando lo vieron en su auto mientras cruzaba un puesto de control. Otros dijeron que estaban enviando sus instrumentos más valiosos fuera del país o escondiéndolos. Uno había desmontado su tabla, especie de tambor, y escondió las partes en diferentes lugares. Otro enterró su rebab, instrumento de cuerda, en su patio. Algunos dijeron que escondían instrumentos detrás de paredes falsas.

Aryana Sayeed, una de las principales estrellas del pop que también fue juez en el programa de talentos de televisión, La Voz de Afganistán, ya logró salirse del país. Ya acostumbrado a las amenazas de muerte de la línea dura islámica, decidió escapar el día que los talibanes tomaron Kabul.

Tenía que sobrevivir y ser la voz de otras mujeres en Afganistán , declaró Sayeed, ahora en Estambul. Destacó que estaba pidiendo a las autoridades turcas que ayudaran a otros músicos a salir de su tierra natal. Los talibanes no son amigos de Afganistán, son nuestros enemigos. Sólo así querrían destruir tu historia y tu música , expresó.

En el Instituto Nacional de Música de Afganistán la mayoría de las aulas están vacías. Ninguno de los profesores ni los 350 estudiantes han regresado desde la toma de posesión. La institución fue una vez famosa por su inclusión y surgió como el rostro de un nuevo Afganistán. Ahora, está custodiado por combatientes de la red Haqqani, aliado de los talibanes considerado grupo terrorista por Estados Unidos.

Dentro del instituto, fotos de niños y niñas jugando cuelgan de las paredes, pianos polvorientos descansan dentro de habitaciones cerradas con llave y algunos instrumentos se han apilado en un contenedor en el patio. Los combatientes que custodiaban el sitio dijeron que esperaban órdenes del liderazgo sobre qué hacer con ellos.

No estamos interesados en escuchar estas cosas , aseguró un luchador, de pie junto a un conjunto de dhambouras, instrumento de cuerda tradicional. Ni siquiera sé qué son estos artículos. Personalmente, nunca los he escuchado y no me interesa .

En un salón de clases al final de uno de los pasillos, un combatiente talibán descansaba en un colchón escuchando una voz masculina cantando en su teléfono celular, aparentemente uno de los himnos religiosos sin instrumentos comunes entre el grupo.

De vuelta en Kharabat, Mohammed Ibrahim Afzali dirigió una vez el negocio familiar de reparación de instrumentos musicales. A mediados de agosto, guardó sus herramientas, rompió los instrumentos que había dejado en el taller y cerró. Ahora, el hombre de 61 años vende papas fritas y bocadillos para ayudar a alimentar a su familia de 13 integrantes.