Martes 21 de septiembre de 2021, p. a12

Uno de los más grandes boxeadores recientes, el filipino Manny Pacquaio, dice que su carrera en el cuadrilátero ha terminado. Lo sostiene en un programa en Youtube a propósito de su candidatura a la presidencia de Filipinas.

El ex campeón en seis divisiones distintas –conquistó dos categorías más, pero de organismos no reconocidos– dijo de manera literal que su carrera en el boxeo ha terminado. No tanto por su futuro político, sino porque su familia se lo pide.

Mi carrera de boxeador ya ha terminado , aseveró el filipino; he estado demasiado tiempo en el boxeo y mi familia ya me ha dicho que es suficiente, que debo ponerle fin. Lo hacía porque me apasionaba .

Desde distintos frentes del mundo del boxeo hay personajes que aún no aceptan estas palabras como una declaración oficial de retiro; si acaso, lo consideran una pausa en su carrera. Pero la declaración del filipino y su próxima campaña presidencial disipan algunas dudas.