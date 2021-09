E

staba en la preparatoria cuando con otros compañeros nos sumamos a la manifestación de apoyo a Cuba convocada por el general Lázaro Cárdenas. Si la memoria me ayuda, era día de clases, a mediados de abril de 1961. Con emoción lo vimos trepado en un vehículo, a mitad del Zócalo, llamando a los mexicanos a solidarizarnos con Cuba que en esos días sufría la invasión de Estados Unidos. ( Fidel, Fidel, qué tiene Fidel que los americanos no pueden con él ).

Fue una manifestación pacífica, los granaderos vigilaron que no ocurriera nada desagradable. Convocaron a otro mitin para la siguiente semana, que supuestamente también encabezaría el general Cárdenas. Corría la versión de que preparaba una expedición armada para apoyar a Fidel. No apareció el general, pero sí decenas de granaderos repartiendo macanazos y chorros de agua. Corrí hacia la Catedral, habían cerrado las rejas. Ahí me agarraron unos uniformados, me pegaron un culatazo en la cabeza, me subieron a una julia y me tiraron en algún lugar sobre San Juan de Letrán. Llegué descalabrado a mi casa con mi suéter verde de Carlos Import’s, de Ensenada, manchado de sangre.

La represión fue salvaje, como para aquietar los ánimos de los potenciales expedicionarios. Ahí comenzó mi entendimiento del laberinto de las relaciones diplomáticas. El presidente Adolfo López Mateos simpatizaba con la revolución cubana (llegó a decir soy de izquierda dentro de la Constitución ), pero había que evitar el enojo de los gringos. La fórmula: México apoya 100 por ciento a Cuba… menos el porcentaje (80 por ciento o más) que incomode a Estados Unidos.

Egoteca

Fidel Castro gestó en México su movimiento y ya como jefe del gobierno regresó en 10 ocasiones. Su primera estancia ocurrió en 1979, a invitación del entonces presidente José López Portillo. En la egoteca de todos los presidentes prianistas no falta una foto a su lado. Andrés Manuel López Obrador no alcanzó fotografía, pero sí, y muchas, con su heredero Miguel Díaz-Canel. Lo ha abrumado con tantas distinciones. Hizo un llamado a Estados Unidos a que cese el bloqueo económico y el mal trato a Cuba. Por instrucciones de López Obrador México votó en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas del 23 de junio pasado una resolución en la que pide el fin del bloqueo, la cual se sumó a otras 28 adoptadas anualmente desde 1992. Esta vez tuvo 184 votos a favor, dos en contra (Estados Unidos e Israel) y tres abstenciones (Colombia, Brasil y Ucrania). Difícil que Estados Unidos cambie su posición después de la derrota de Afganistán.