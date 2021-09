Sudeikis, quien también produce la serie que muchos espectadores encontraron como un bálsamo para los tiempos difíciles de una pandemia, pronunció un discurso que evocó al personaje alegre que interpreta en Ted Lasso, relativa a un equipo de fútbol de Reino Unido y su improbable entrenador estadunidense.

Esta serie trata sobre familias, mentores y compañeros de equipo, y no estaría aquí sin esas cosas en mi vida , dijo Sudeikis.

También agradeció a sus compañeros de reparto, diciendo: Soy tan bueno como ustedes me hacen ver .

Gambito de dama, otra popular producción de Netflix sobre una joven prodigio del ajedrez, conquistó este domingo en esta ciudad californiana el Emmy a la mejor miniserie, el último premio de la noche.

Protagonizada por Anya Taylor-Joy, la exitosa miniserie que disparó una fiebre global del juego, derrotó a I May Destroy You, WandaVision, Mare of Easttown y The Underground Railroad.