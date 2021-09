Todo lo que hago a mi manera, para mí es ismo. Yo no imito a nadie, si de algo puedo presumir es de que yo no me parezco a nadie, aunque sí hay mucha gente que trata de parecerse a mí , sostuvo.

San Sebastián., Raphael aseguró que ve el futuro muy bien , pese a que en estos momentos la situación continúe condicionada por la pandemia, pero que no se bajará del escenario en varios años, porque me enloquece, me gusta . Además, apuesta por repetir en cine y en el formato de serie documental, como Raphaelismo.

Contó que es muy amigo de la gente joven. Me gusta y voy a procurar estar ahí también para cantar con los jóvenes o solo .

En cuanto a su receta para mantener la pasión , Raphael ha jurado por todos los dioses que no la conoce. Yo soy así, punto, no hay más. Soy una persona feliz porque trabajo en lo que me gusta, me rodeo de la gente que me gusta, hablo de lo que me gusta, no de otras cosas. Y si me apuras ese es el único y gran secreto: la pasión que le pongo a las cosas es auténtica .

Luego de afirmar que nunca se ha considerado fuera de moda , el intéprete de temas como Yo soy aquel y Qué sabe nadie, recordó que vivió algunos años en ciudades como Miami o Nueva York, porque necesitaba más campo al otro lado del charco . Pese a ello, el público español no se olvidó del artista de Linares. Fui recordado y al volver fue la repanocha (extraordinario) .

Los directores de Raphaelismo, Alberto Ortega y Charlie Arnaiz, explicaron que este proyecto, que coincide con seis décadas de trayectoria del cantante, fue un regalo . Agradecieron la participación del artista, quien dio un perfil inédito hasta el momento sobre su vida y su carrera.

Así, se han mostrado muy orgullosos porque poder contar algo inédito de un artista del que se ha contado tanto es un reto y, según han explicado, lo han conseguido con cinco entrevistas de muchas horas en las que se creó un ambiente de confianza muy emotivo y nos relató anécdotas que nunca había contado .

Raphael recordó al director Mario Camus, fallecido el sábado a los 86 años en Santander y que le dirigió en películas como Cuando tú no estás (1966), Al ponerse el Sol (1967) y Digan lo que digan (1968).