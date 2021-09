José Fernández (Propietario de los clubes Jazz Place y Jazz Base). Creo que Tino fue uno de los grandes pilares del jazz en México. Una trayectoria tan larga no puede pasar desapercibida. Ahora que falleció, me llama mucho la atención ver cómo muchos jóvenes usan palabras de agradecimiento a su obra; me gustó mucho que no hubiera ese divorcio entre la vieja guardia y la nueva generación. Tino era una persona carismática, con unos puntos de vista muy… particulares, muy específicos.

érik Montenegro (Productor y conductor radiofónico). Tino era un hombre de corte internacional. Además de su talento detrás de los tambores, tenía un talento muy especial en las relaciones públicas. Hizo de su vida una gloria y de su historia una absoluta leyenda. Era conocido por sus más de 40 grabaciones. Chihuahuense de cepa, fue el primer baterista 100 por ciento jazz de la historia nacional. Siempre se sospechó que había ciertos elementos de temperatura extra en la cocción de las historias que contaba, pero sin duda fue un ejemplo de trabajo muy duro. Inventó el jazz flamenco antes que el mismo Miles Davis. Su leyenda se empieza abordar a partir de que se ha ido a los 97 años.

Ornicoleman (Músico y periodista). Desde que entré al jazz, allá por los 70, sabía que en el jazz mexicano había una figura importante; pero ya con el tiempo me doy cuenta que muchos de sus trabajos no son muy buenos, como el famoso jazz flamenco, que es un trabajo que no llena realmente, que no es una propuesta como tal. Después, durante mucho tiempo, escuché muchos trabajos de Tino que, más que propuestas, eran puntadas que él hacía. Sus aportaciones al jazz no se me hacen tan grandes como se pretende presentarlo. Es loable que siguiera tocando a la edad que tenía, pero lo que hacía en la batería eran figuras muy simples, no había improvisación realmente.

Germán Palomares Oviedo (Productor y conductor radiofónico). Como Lorenzo Garza en los toros, Tino Contreras fue en la música de jazz el ave de las tempestades, endiosado por unos y subestimado por otros. Tino vivió dedicado por completo a la música casi 90 años; y aunque se le conocía básicamente como baterista, tocaba el piano, la trompeta y cantaba muy a su manera. Muchas de sus contribuciones no repercutirán, mientras que otras se quedarán como modelo de profundidad, de investigación y de voluntad para heredar algo de sí a las nuevas generaciones. Básicamente, su legado es la dedicación. Su palabra predilecta era el jazz y vivía como jazzista.

Finalizando esta columna nos enteramos de la muerte de Juan Carlos Novelo. No puede ser. Tres bateristas en menos de tres semanas.

amalacara@prodigy.net.mx