Por esta simple razón, al embajador Ken Salazar le correspondió uno de los últimos sitios en la tribuna, pues apenas la víspera había presentado sus Cartas Credenciales al Presidente de México.

Leonardo Ffrench Iduarte embajador de México, en retiro

Nada será igual después del Covid-19

El virus del Covid-19 sigue enlutando familias, destrozando sueños, planes a futuro, aquella cotidianeidad de la que a veces renegábamos quedó en el pasado, hoy los médicos y enfermeras se encuentran agotados, lo peor es que se han acostumbrado a ver morir a los pacientes como si se tratara de flores marchitas, algunos se han vuelto insensibles al sufrimiento de los enfermos, al dolor de los familiares que viven un infierno de angustia por no poder ver a sus seres queridos, por no despedirse de ellos, por experimentar el rechazo de la gente que se aleja en cuanto sabe que hay un contagio en la familia.

La pandemia no termina, las vacunas no garantizan salvar vidas, todo es incierto ante esta situación que vivimos a nivel mundial. El virus no respeta edad, tampoco género ni estatus social. Algunos sobreviven pero quedan con secuelas, a veces muere el más fuerte y sobrevive el más anciano, cosas que la ciencia no puede explicar. Entonces ya nada será igual, esta situación nos ha rebasado, ha dejado corazones rotos, ha quitado esperanza.

Hoy, como otras tantas, mi familia ha quedado incompleta, se fue nuestro pilar, el hijo, esposo, padre, abuelo, tío y amigo, tanta gente lo quiso, se ganó siempre el respeto de muchos que le conocieron, pero el coronavirus llegó y ése sí no lo respetó. Besos hasta el cielo papi.

Cecilia Espinosa Villegas

Recuerda la importancia del gobierno de Allende

Gracias a La Jornada por publicar dos textos sobre el golpe militar de 1973 en Chile. Los textos de lujo son de dos intelectuales, Aldo Anfossi y Marcos Roitman, comprometidos con la lucha en esta patria grande.

La importancia de recordar estos hechos radica en la enseñanza de que es posible la lucha por el socialismo de manera pacífica y democrática. Desde luego, esto no significa que se creó un modelo a seguir o, como bien lo dice el título del artículo de Aldo Anfossi, Haciendo camino al andar , que parafrasea el verso de Antonio Machado.

En lo sucesivo, la experiencia chilena sólo indica una meta, una posibilidad pero no una receta. Los pueblos deberán desplegar toda su imaginación e inteligencia para llegar al socialismo por medios pacíficos.

Luis Hernández Romero