El cabecilla musical de Portishead, Geoff Barrow, fuerte activista en este tema, dijo al medio estadunidense Pitchfork: es una gran oportunidad para sostener artistas. No esperaba grandes cantidades; el punto es saber que puedes poner en reproducción gratuita tu música y ahora sí ganar dinero . Y es que dar a conocer la obra propia, incluso sin obtener ingresos, es crucial para que al ser conocida por el público, el artista pueda salir de gira; mas si se puede tener ingresos con sólo ponerla en reproducción, mejor aún, y más si por pandemia u otra razón, el artista no está dando conciertos.

Estas facilidades serán sólo para artistas que no estén firmados con un sello trasnacional; sólo independientes inscritos al pago Premier. Otra ventaja es que el artista puede tener claras las estadísticas sobre el lugar de origen de su audiencia, así como de sus hábitos de escucha y de consumo, lo cual ayuda a armar giras en las plazas con más público y jerarquizar las ventas de mercancía física (discos, souvenires).

Detalles sobre cómo acceder a este nuevo modelo: https://community.soundcloud.com/fanpoweredroyalties y https://bit.ly/3zl9n1Q.

CC21. Foo Fighters pospone. Damon Albarn

El festival Corona Capital anunció el lunes pasado su edición 2021 (20 y 21 de noviembre), después de que la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, lo vaticinara el 10 de septiembre. Aunque el desdén a la música hecha en México sigue siendo una constante (con el argumento de que se trata de un concepto anglo, como eufemismo segregatorio), al menos mucho de lo programado es bueno musicalmente, y sobre todo actual. Destacan: Tame Impala, St. Vincent, Slowthai, Khruangbin, The Whitest Boy Alive, Parquet Courts, Jehnny Beth (líder de Savages), Ela Minus, Alfie Templeman, Boy Pablo, Dayglow, Smith & Tell, Aurora, entre otros, con pocos convidados de antaño, como Cheap Trick y Lightning Seeds. Ante la duda de posibles contagios por Covid-19, el festival advirtió que para acceder pedirán, además de boleto e identificación oficial, constancia de vacunación (esquema completo) o prueba negativa (aplicada al menos 72 horas antes), y cubrebocas obligatorio. Ayer inició la preventa (fase 1) en Ticketmaster (https://bit.ly/3zgOpBs).

Por su parte, el concierto de la banda estadunidense Foo Fighters, fechado para el 10 de noviembre, se pospuso para el 15 de marzo de 2022. Aún no anuncian las medidas sanitarias a seguir, pero quizá sean similares a las del Corona Capital.

Lunes 20. El gran Damon Albarn en livestream desde el Globe Theatre de Londres, acompañado por su banda y cuarteto de cuerdas, con repertorio tanto de solista como de Blur y Gorillaz, así como adelantos de su próximo disco The nearer the fountain, more pure the stream flows. 14:30 horas (CDMX), MX$120. Detalles, accesos: https://bit.ly/3ltJ057.

